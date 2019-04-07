انت الان تتابع صدمة جديدة.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

سعد سمير

تأكد غياب سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مباريات فريقه لمدة تصل لأكثر من شهرين بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام صن داونز، وسقط الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، الأهلي سيخوض مواجهة الإياب السبت المُقبل ويحتاج على الأقل لخمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرًا؟

وتعرض سعد سمير للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي أمس فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. مدافع الأهلى أجرى أشعة عقب عودة البعثة إلى القاهرة، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، يستلزم فترة علاج تصل لمدة شهرين. واصطدم سعد سمير بحارس مرمى فريق صن داونز خلال هجمة للفريق الأحمر،

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