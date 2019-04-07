انت الان تتابع سلة سموحة تقسو على الأهلي وتطيح به من بطولة إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
الأهلي وسموحة
صدمة جديدة تلقتها جماهير النادي الأهلي، بعدما ودع الفريق الأول لكرة السلة منافسات البطولة الإفريقية "الأفروليج"، على يد منافسه سموحة بعدما تعرض للخسارة بنتيجة 88-81، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للأندية «الأفروليج»، التي جمعتهما على صالة الاتحاد السكندري، لينجح الفريق السكندري في الفوز على الأهلي ذهابًا وإيابًا، حيث فاز سموحة في مباراة الذهاب بنتيجة 91-82، ليودع الأهلي البطولة ويتأهل سموحة إلى نصف النهائي، ويواجه فريق أول أغسطس الأنجولي بعدما نجح الأخير في إقصاء مواطنه بترو أتلتيكو.
ويعيش فريق سلة الأهلي حالة من التخبط وسوء النتائج، في الفترة الأخيرة ولم تدعم صفقات اللاعبين الأجانب الفريق، فهل سيكون للإدارة أي رد فعل وتتدخل لإيقاف التراجع. وبدأ تراجع سلة الأهلي بعدما خسر الفريق لقب كأس مصر منذ أسبوعين أمام الجزيرة، وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة، وامتدت إلى وقت إضافي، نجح خلاله
ويعيش فريق سلة الأهلي حالة من التخبط وسوء النتائج، في الفترة الأخيرة ولم تدعم صفقات اللاعبين الأجانب الفريق، فهل سيكون للإدارة أي رد فعل وتتدخل لإيقاف التراجع.
وبدأ تراجع سلة الأهلي بعدما خسر الفريق لقب كأس مصر منذ أسبوعين أمام الجزيرة، وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة، وامتدت إلى وقت إضافي، نجح خلاله فريق الجزيرة في تحقيق الفوز بنتيجة 80-79، ثم جاء الدور على الخسارة الإفريقية في مباراة الذهاب أمام سموحة بنتيجة 91-82، وفي مسابقة دوري السوبر واصل الفريق نتائجه المخيبة وسقط مجدداً أمام سموحة قبل أن يتدارك أخطاءه ويفوز على الفريق السكندري في مواجهتين متتاليتين ويتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري السوبر في مواجهة الزمالك، قبل أن تعود سلة الأهلي وتخرج من بطولة الأفروليج بالخسارة في الإياب 88-81.
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