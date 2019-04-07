انت الان تتابع يد الأهلي تهزم حوريا الغيني في بطولة إفريقيا بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
الأهلي
فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على نظيره حوريا الغيني بنتيجة 40 -24 في بداية مشواره ببطولة الكؤوس الإفريقية المقامة في المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية، أنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة بنتيجة 18 - 11 وواصل الأهلي تقدمه ونجح في زيادة الفارق في الشوط الثاني الذي وصل إلى فارق 20 هدفا قبل أن ينتهي اللقاء 40-24. ويخوض الأهلي منافسات الدفاع عن اللقب ضمن المجموعة الثانية التي تضم حوريا الغيني والنجم الساحلي، بعد اعتذار ثلاثة فرق ما تسبب في تغيير جدول منافسات هذه النسخة التي تشهد مشاركة سموحة أيضًا ممثلا لمصر بصفته حامل كأس مصر.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي يوم الثلاثاء المُقبل، بعد أن تحصل الفرق المشاركة في البطولة على راحة من المباريات غدًا الإثنين. واختار المدير الفني للأهلي السلوفيني قائمة تضم كلا من: هادي رفعت ومحمد عصام "طيارة" وطه محمد لحراسة المرمى، واللاعبين عمر الوكيل ومحمود عاصم ومصطفى خليل وعبد
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي يوم الثلاثاء المُقبل، بعد أن تحصل الفرق المشاركة في البطولة على راحة من المباريات غدًا الإثنين.
واختار المدير الفني للأهلي السلوفيني قائمة تضم كلا من: هادي رفعت ومحمد عصام "طيارة" وطه محمد لحراسة المرمى، واللاعبين عمر الوكيل ومحمود عاصم ومصطفى خليل وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج ويوسف معرف وإسلام حسن وأحمد خيرى وأحمد حسام ومحمود فايز وهادى حميدو وأحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى، فضلا عن الروسى إسكندر سيمكوف الذى تم الاستعانة به لخوض السوبر الإفريقى وبطولة الكؤوس.
ويسعى الأهلي إلى الاحتفاظ باللقب الذي حققه الموسم الماضي على أرضه ووسط جماهيره بعد خسارته السوبر الإفريقي الذي أقيم مساء الخميس الماضي للموسم الثاني على التوالي من غريمه التقليدي فريق الزمالك بنتيجة 38 - 35 بالمغرب.
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