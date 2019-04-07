شكرا لقرائتكم خبر عن حسم مصير «لاسارتى» بعد مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تقريرا مفصلا من خالد الدرندلى، عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة الفريق الكروى الأول فى جنوب إفريقيا، عن الخسارة المدوية للفريق الأحمر بخماسية نظيفة من صن داونز، فى ذهاب دور الـ8 لبطولة دورى الأبطال، والتى أقيمت أمس الأول بمدينة بيرتوريا، وينتظر أن يجتمع رئيس القلعة الحمراء مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، خلال الساعات المقبلة لمعرفة الأسباب الحقيقية التى أدت للهزيمة الأكبر فى تاريخ النادى الأهلى، وحقيقة عدم قيام الجهاز الفنى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، بدراسة المنافس جيدا خلال الأيام التى سبقت المباراة، مما أدى للخسارة المهينة.

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ورفض الخطيب أى مبررات غير منطقية تدفع الفريق لتقديم عرض هو الأسوأ فى تاريخ النادى وتصعب من مهمته فى التأهل إلى نصف نهائى دورى الأبطال. وعلمت «المصرى اليوم» أن الخطيب يستطلع رأى أعضاء مجلسه حول حسم مصير «لاسارتى» بشكل نهائى أو الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، ووفقا لمصدر مسؤول داخل النادى فإن الاتجاه الأقرب هو استمرار المدير الفنى حتى نهاية الموسم لصعوبة التضحية به، نظرا لضغط المباريات التى يخوضها الفريق فى الفترة المقبلة، سواء بمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء فى الجولة الـ28 من الدورى الممتاز، ثم مواجهة العودة أمام صن داونز، يوم السبت المقبل، ثم يخوض الفريق مواجهة صعبة أخرى أمام بيراميدز، المحدد له يوم 18 إبريل، أى بعد مباراة صن داونز بخمسة أيام، وقال المصدر: «لا يمكن أن نتخذ قرارا تجاه المدير الفنى فى الوقت الحالى نظرا لضغط المباريات»، مؤكدا أن مواجهة بيراميدز قد تكون حاسمة فى مسيرة الفريق بالدورى، وأضاف المصدر أن المجلس على يقين بوجود تقصير من الجهاز الفنى واللاعبين، لكن الخطيب طلب من أعضاء المجلس وسيد عبد الحفيظ عدم اتخاذ أى قرارات انفعالية قد تزيد من الأزمة التى وقع فيها الفريق، لاسيما أن بطولة الدورى أصبحت هى السبيل الوحيد لمصالحة الجماهير عن الإخفاق الإفريقى، ووفقا لمصدر نفسه فإن المجلس من الصعب أن يقم بإقالة المدير الفنى بعد فترة وجيزة من توليه المسؤولية فى منتصف الموسم، لاسيما أن المجلس كان قد اتخذ قراره بتغيير كارتيرون، المدير الفنى السابق، ومن الصعب أن يتم تغيير جهازين فنيين فى موسم واحد، لكن الأمور ستتضح بشكل أكبر عقب مواجهة بيراميدز.

كان الخطيب قد أجرى اتصالاته بخالد الدرندلى، رئيس البعثة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، شدد خلالها على ضرورة احتواء اللاعبين داخل الفندق حتى لا تحدث أى بلبلة داخل البعثة، فيما عقد خالد الدرندلى، عضو مجلس الإدارة، جلسة مع اللاعبين، عنفهم خلالها ووجه لهم اللوم، وقال بالحرف الواحد: «فين روح فانلة الأهلى؟.. إنتوا مش عارفين إنتوا بتلعبوا فين؟!»، فيما اعترف عدد من اللاعبين، على رأسهم أحمد فتحى ورمضان صبحى وعمرو السولية، بوجود تقصير داخل الملعب تسبب فى الخسارة الكبيرة.

من جهة أخرى، طلب مجلس إدارة النادى زيادة أعداد الجماهير إلى 60 ألف متفرج لمؤازرة الفريق فى مواجهته الصعبة أمام صن داونز، المقرر إقامتها يوم 13 إبريل الجارى، بلقاء العودة ببطولة دورى الأبطال، فيما ينتظم وليد سليمان، لاعب الوسط المهاجم، فى التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة المقاصة، بعد أن تعافى اللاعب من إصابة الركبة.