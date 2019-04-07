شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروجويانى «غاوى» خماسيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خماسية مأساوية تلقتها شباك فريق الكرة بالنادى الأهلى فى لقاء كارثى لأصحاب الرداء الأحمر، خلال حلوله ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقى، عصر السبت، بمنافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وصبّت جماهير الأهلى غضبها العارم على الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، عقب هذه الخسارة المذلة، والتى تعد الأكبر فى تاريخ النادى على مستوى مشواره الإفريقى، بل على مستوى جميع أندية مصر على مدار تاريخ مشاركاتها القارية. ولم تكن الخسارة بخمسة أهداف على يد صن داونز أمرًا مستحدثًا على مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، بل سبق أن تلقاها الأوروجويانى فى 4 مناسبات سابقة خلال رحلته التدريبية.

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الخماسية الأولى فى مشوار لاسارتى جاءت على يد فريق هيركيلز الإسبانى بمنافسات دورى الدرجة الثانية موسم 2009-2010 خلال قيادته لريال سوسييداد، والخسارة بنتيجة (5/1).

وتأتى الخماسية الثانية التى خسر بها لاسارتى خلال قيادته لسوسييداد بالليجا الإسبانية موسم 2010-2011 على يد برشلونة، وتلقى هزيمة قاسية بخمسة أهداف دون رد.

خماسية ثالثة فى مشوار الأوروجويانى ينالها هذه المرة خلال ولايته لفريق يونيفرسداد التشيلى على يد سترونجست البوليفى بنتيجة (5/3) بكأس ليبرتادوريس موسم 2015.

تتجدد هزائم لاسارتى بالخمسة ويتلقى فريق يونيفرسداد التشيلى خسارة محلية بالدورى موسم 2015 -2016 على يد فريق ديبورتس لكيك بنتيجة (5-3). وتكتمل الهزائم الثقيلة فى مشوار لاسارتى فى عالم التدريب، ويقود فريق ميليناريوس الكولومبى لخسارة كاسحة على يد فريق كينيديو بنتيجة (6/1) بمنافسات المسابقة المحلية فى كولومبيا موسم 2007.