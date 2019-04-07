شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة: الزمالك يتفق مع ترك آل الشيخ على ضم عبد الله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل، أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور اتفاقه مع تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، على استعادة عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز الحالى والزمالك السابق، وضمه لقائمة الفريق الكروى الأول فى الموسم المقبل، بناءً على اتفاق الطرفين ورغبة اللاعب.

وكان الزمالك قد رفض ضم السعيد فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى بعد عرض تركى آل الشيخ لأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، إلا أن الأخير رفض وطلب تأجيل ضم السعيد للموسم الجديد للحفاظ على حالة الاستقرار الفنى والإدارى الذى ينعم به الأبيض هذا الموسم، مما اضطر مسؤولى بيراميدز لضم السعيد لفترة مؤقتة لحين عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء التى حصلت على توقيعه رسميًا وبشكل قانونى فى صفقة القرن، ويثمّن السعيد لمسؤولى الزمالك موقفهم ووقوفهم بجانبه فى أزمته الأخيرة ورفضهم تقديم أى شكوى ضده لإيقافه رغم تراجعه عن الانضمام للأبيض بعد تدخل آل الشيخ الذى ارتبط باتفاق جنتلمان مع مرتضى منصور بعودة السعيد للزمالك موسم 2019/2020، فيما كشف أحد أعضاء مجلس الإدارة أن عبد الله السعيد سيكون أولى صفقات الزمالك الموسم المقبل بشكل رسمى، وأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن عبد الله السعيد لا يزال من أفضل اللاعبين فى مصر بدليل تألقه مع بيراميدز وقيادته لفريقه للفوز على الأهلى فى المباراة الشهيرة، مؤكدًا أن عبد الله السعيد على تواصل معه باستمرار وأنه أبلغه برغبته فى اللعب للزمالك وأن هذا الأمر سيتحقق الموسم المقبل. وقال منصور: «أى لاعب محلى أو أجنبى سيحلم به جمهور الزمالك سنتعاقد معه فى الموسم المقبل لمواصلة طفرة الفريق والحفاظ على المستوى والروح الجديدة للمارد الأبيض».

من جهة ثانية، وعد مرتضى منصور بالبدء فى بناء استاد الزمالك الجديد بفرع النادى بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام القليلة المقبلة، فور وصول رخصة البناء الخاصة بالاستاد، مؤكدا أنه يمتلك عرضًا من شركتين إحداهما ألمانية والأخرى صينية، تقدمتا بعروض لبناء الاستاد، فضلًا عن توصله لاتفاق مع مجموعة من المستثمرين العرب فى السعودية والإمارات لتمويل مشروع استاد الزمالك.

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وقال منصور: «ينقصنا فقط الحصول على رخصة البناء خلال الأسبوع الجارى، لاسيما أننا حصلنا على 8 رخص بشكل رسمى لبناء فرع النادى والملاعب وحمامات السباحة والمبانى الاجتماعية والمسجد، وقال إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا فور تلقى الرخصة للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة باستاد الزمالك الذى سيرى النور فى وقت قياسى».

يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه مجلس الإدارة موقف وقرار اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بشأن ما تردد عن طلب الأهلى تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة فى الدورى، للتعامل بالمثل فى مباراته أمام المصرى، حيث ستتمسك إدارة الأبيض بتأجيل مباراة المصرى فى حال تأجيل لقاء الأهلى والمقاصة.

فى شأن آخر، تعود إلى القاهرة عصر اليوم، الإثنين، بعثة الفريق الكروى الأول قادمة من المغرب بعد خوض مباراة حسنية أغادير، حيث قرر كريستيان جروس، المدير الفنى، منح اللاعبين فترة راحة يوم الوصول فقط، على أن ينتظم اللاعبون فى التدريبات غدًا، حيث أعلن المدير الفنى حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، الخميس المقبل باستاد الجيش بالسويس.

وقرر جروس انتظام الفريق فى معسكر مغلق طويل بالسويس بداية من الأربعاء المقبل حتى الأحد، موعد مباراة حنسية أغادير فى لقاء الإياب، فيما يسلم أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد، تقريرًا فنيًا مفصلًا للمدير الفنى عن المستبعدين من رحلة المغرب الذين أشرف على تدريباتهم وبرامجهم التأهيلية خلال تواجد الفريق فى أغادير.

فى شأن مختلف، كشف أمير مرتضى أنه اقترب من إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بتحويل قطاع الكرة فى الزمالك لشركة الزمالك لكرة القدم، لبدء العمل من خلال شركة القدم بداية من الموسم المقبل.