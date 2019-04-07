شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يتحدث لـ«المصري اليوم» بعد التتويج بالسوبر الإفريقى: يد الزمالك لا تعرف المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بطولة بعد بطولة يثبت أحمد الأحمر، قائد الزمالك، الهداف التاريخى للمنتخب الوطنى لكرة اليد، أنه «أسطورة اللعبة» و«أيقونة اليد المصرية» بقيادته الفراعنة و«الأبيض» إلى حصد الانتصارات، حيث نجح فى تحقيق أصعب وأغلى «ريمونتادا» لفريق الزمالك فى مواجهته مع الأهلى على كأس السوبر الإفريقى، بعدما سجل هدف التعادل لـ«الأبيض» قبل نهاية المباراة بـ20 ثانية فقط، وتُوِّج «الأبيض» باللقب بعد فوزه بفارق 3 أهداف فى الوقت الإضافى ليعود «الأبيض» إلى اللعب مع الكبار فى مونديال الأندية، وكشف عن العديد من الحقائق فى نص الحوار التالى:

■ بداية.. مبروك التتويج بلقب السوبر الإفريقى..

الحمد لله على الإسهام فى قيادة الزمالك للتتويج بالسوبر بعد مواجهة مصيرية مع الأهلى وما صاحب المواجهة من ظروف خاصة، تمثلت فى البداية المتواضعة للزمالك، واتساع الفارق، حتى اعتقد البعض أن الزمالك ابتعد عن اللقب، ولكن خبرة اللاعبين فى المواقف الصعبة جعلتنا نعود للمباراة تدريجيًا حتى نجحنا فى تحقيق الفوز باللقب.

■ صِف لنا اللحظات التى مرت عليك قبل تسجيل هدف الريمونتادا، حيث لم يكن متبقيًا سوى 20 ثانية على نهاية المباراة..

- اعتقد البعض أن السوبر حُسم للأهلى، لكن الجهاز الفنى واللاعبين فى «الأبيض» كان لهم رأى آخر، وهو ما أبلغته للاعبين وطالبتهم بالتركيز، واعتبار أن الهدف ليس نتيجة جهد فردى لى بقدر ما هو عمل جماعى وفكر خططى، حيث تم الاتفاق على تغيير طريقة اللعب وتغيير مركزى، ونجحت فى مراوغة دفاع الأهلى والتسجيل، وأعتقد أن الهدف فى الثوانى الأخيرة دليل على أن اليد البيضاء لا تعرف المستحيل، ونجحنا فى خطف الأهلى فى 20 ثانية والعودة بالعزيمة.

والهدف سيظل خالدًا فى التاريخ لأنه جسّد قوة الإرادة، مثل هدف محمد صلاح فى الكونغو، والذى قاد مصر إلى المونديال.

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■ كيف ترى استقبال الجماهير للفريق بعد تتويجه بالسوبر؟

- كرة القدم دائمًا ما تحظى بالاهتمام الجماهيرى وتخطف الأضواء، لكن جمهور الزمالك بصفة خاصة يقدر فريق اليد وإنجازاته، ودائمًا ما يقف خلف الفريق، والدليل الاستقبال الكبير والحافل فى مطار القاهرة، وهو ما يجعل لاعبى الزمالك دائمًا مطالبين برد الجميل بتقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير.

■ كيف ترى مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية؟

- الزمالك سبق أن شارك فى كأس العالم للأندية، وحقق أفضل إنجاز فى الرياضة المصرية لفريق جماعى فى بطولات العالم بحصد المركز الثالث، والزمالك يعود إلى المونديال وسط آمال كبيرة بتحقيق إنجاز عالمى جديد.

■ كيف ترى رحلتكَ الطويلة منذ أن بدأتَ مشوارك لاعبًا لكرة القدم حتى وصلتَ إلى «الهداف التاريخى لكرة اليد»؟

- رحلة كفاح طويلة، حيث بدأت ممارسة الرياضة فى الزمالك وعمرى 5 سنوات، وجرّبت أكثر من لعبة، وكان والدى يشجعنى على لعب كرة القدم، واستمررت حتى عمر 11 سنة، حتى حدثت واقعة غيّرت مسارى حينما نجح خالد المصرى، مدرب فريق اليد بنادى الزمالك، فى إقناع والدى بأن أشارك فى بطولة مجمعة بمركز شباب الجزيرة، وقدت الزمالك إلى الفوز، وحصدت لقبى «أفضل لاعب» و«الهداف» بـ37 هدفًا، وهى البطولة التى كانت بمثابة نقطة تحول.

■ ما فرص مصر فى التأهل للأوليمبياد فى ظل إقامة التصفيات المؤهلة بتونس؟

- المنتخب المصرى دائمًا أقوى المنتخبات الإفريقية المرشحة بقوة للمونديال، وأعتقد أن إقامة التصفيات فى تونس تزيد من مهمة الفراعنة، خاصة فى ظل انحياز عاملى الأرض والجمهور لنسور قرطاج، لكنى أثق فى قدرة زملائى على الفوز وحسم التأهل، ولا تنسَ أنه حال عدم التوفيق فإنه تبقى أمام المنتخب فرصة للتأهل من الملحق العالمى، فى ظل احتلال مصر المركز السابع ىمونديال اليد.