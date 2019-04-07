شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يكسر حاجز صمته ويتحدث عن فضيحة جنوب إفريقيا: «لو الأهلى عاوز الدورى.. لاسارتى لازم يمشى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محمد عمارة، نجم الأهلى الأسبق، من استمرار الأورجوانى مارتن لاسارتى فى منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعد خماسية «صن داونز» الجنوب إفريقى، فى المباراة التى أقيمت السبت الماضى فى ذهاب دورى الأبطال، وأكد «عمارة» خلال حواره مع «المصرى اليوم» أن المدير الفنى للأحمر لا يصلح بعد فضيحة صن داونز، لافتا إلى أنه فشل فى إحدى المهمات التى كانت مسندة إليه فور توليه المسؤولية، وأنه طمس شخصية الفريق ولم يستغل الصفقات الجديدة التى عقدت فى يناير، وطالب نجم الأهلى الأسبق مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب باتخاذ قرارات رادعة تطفئ نار الجماهير الغاضبة من الخسارة الثقيلة، وقال: «جميع الأهلاوية تأثروا بالهزيمة وليس مجلس الإدارة واللاعبين فقط»، مؤكدا أن محمد يوسف، المدرب العام، أو فتحى مبروك، رئيس قطاع الناشئين، هما الأقرب لتولى المسؤولية لحين التعاقد مع مدرب آخر.. فإلى الحوار:

■ بداية.. هل توقعت خسارة الأهلى بخماسية من صن داونز؟

- مطلقًا.. وأكثر المتشائمين لم يخطر بباله أن الأهلى يمكن أن يتلقى الهزيمة بهذه الطريقة والأداء المتخاذل للاعبين وعدم دراية الجهاز الفنى بقيادة لاسارتى للمسؤولية الملقاة على عاتقه بكونه يقود أحد أكبر الأندية فى أفريقيا، ولا يمكن أن يظهر بهذا الشكل.

■ هل «لاسارتي» وحده يتحمل المسؤولية؟

- «لاسارتي» يتحمل الجزء الأكبر لما وصل إليه الفريق، وكذلك اللاعبون، باعتبار أن بعضهم يمتلك الخبرات الكافية داخل الملعب والتى تؤهلهم للتصدى لهجمات المنافس.. فلم أر فى حياتى مستوى هزيلًا للأهلى وتخاذلا وتقصيرا من اللاعبين منذ أن وعيت على كرة القدم مثل هذا، والمشكلة أن المدير الفنى كان متفرجا مثل بقية المشجعين فى المدرجات، ولم يفعل شيئا، وفشل فى التعامل مع المنافس.

■ ماذا كان يفعل؟

- المشكلة أن «لاسارتي» طمس شخصية النادى الأهلى منذ توليه المسؤولية بكثرة تغييراته، وعدم استقراره على التشكيل، واللعب فى مباراة بلاعبين ومباراة أخرى بلاعبين آخرين.. فمن يقول إن الفريق يجرى تغييرات على 7 لاعبين فى مباراة الاتحاد السكندرى، وقبل مواجهة مصيرية أمام صن داونز، ثم نطالبهم بالانسجام والتركيز؟!.

■ لكن الأهلى يعانى ضغط المباريات المحلية والأفريقية.

- هذه حجج واهية ولا أساس لها من الصحة.. فالأهلى يمتلك فريقين كاملين، وصرف أكثر من 300 مليون جنيه على صفقات جديدة لم يستغلها ولم ينتفع بها بسبب عدم توظيف اللاعبين بشكل صحيح يمكّنهم من تقديم عروض تليق بالأهلى وتاريخه وجماهيره.. فمن يقول أن الأهلى يفوز على الاتحاد السكندرى فى آخر دقيقة.. ومن يصدق أن الفريق يختفى أمام صن داونز، ومن المسؤول عن انعدام الروح والثقة اللتين يتميز بهما الأهلى عبر تاريخه؟!.

■ البعض يرى صعوبة إقالة «لاسارتي» فى الوقت الحالى بسبب ضغط المباريات!!

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- قلت لك إن حجة ضغط المباريات لا أساس لها.. وطول عمرنا بنلعب مع الأهلى وبنحصد البطولات الأفريقية والعربية والمحلية ولم نشكُ تلاحم المباريات، وأؤكد لك أن استمرار «لاسارتي» سيؤثر سلبا على النادى فى المرحلة المقبلة.

■ ماذا تقصد؟

- لو الأهلى أراد الفوز بالدورى، فيجب إقالة «لاسارتى»، ويجب أن يكون هناك قرار من مجلس الإدارة يهدئ من غضب الجماهير التى لم تصدق ما حدث.. فلك أن تتخيل أن الجماهير تطالبنى باتخاذ موقف وهى لا تعلم أننى لا حول لى ولا قوة ولست مسؤولا بالنادى!.

■ من يتولى المسؤولية فى حالة رحيل «لاسارتى» من وجهة نظرك؟

- أعتقد أن محمد يوسف المدرب العام للفريق أو فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين، باعتبار أنه يمتلك خبرة كبيرة فى التعامل مع اللاعبين لحين التعاقد مع مدرب أجنبى متميز يليق بقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

■ ما تقييمك للصفقات الجديدة التى عقدها الفريق فى يناير الماضى؟

- قلت لك إن الأهلى لم يستفد من حسين الشحات نهائيا، رغم أنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، وسيكون مستقبل النادى إذا تخلص من الضغوط التى يتعرض لها، وهى مهمة الجهاز الفنى بالدفع به فى اللقاءات المختلفة والإصرار عليه والتمسك به حتى لو لم يظهر فى بعض المباريات بنفس المستوى، رغم أنه كان أفضل اللاعبين خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، أما رمضان صبحى فهو لم يقدم المنتظر منه حتى الآن، ولم نر ياسر إبراهيم ولا محمود وحيد.

■ ما المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم المقبل؟

- أعتقد أن الفريق يحتاج إلى رأس حربة متميز بنفس مواصفات حسام حسن وفيلكس وعماد متعب، فلا يمكن أن يكون اعتمادك بشكل أساسى على لاعبى الوسط المهاجم فى تسجيل الأهداف، ولا يجوز أن يكون هداف الدورى من خارج الأهلى، ولا أعرف سببا لغياب وليد أزارو منذ رحيل حسام البدرى عن النادى، وأعتقد أن البدرى كان المدرب الوحيد الذى استطاع الاستفادة من المهاجم المغربى.

■ هل الفريق لايزال يعانى من رحيل عبدالله السعيد؟

- بالتأكيد.. رغم أنه من المفترض أن فريقنا كبير ولا يتأثر برحيل أو غياب لاعب، لكن الواقع يقول إن السعيد ترك فراغا كبيرا بالفريق فى ظل أن ناصر ماهر لا يمتلك الخبرة الكافية التى تدفعه لشغل نفس المركز.