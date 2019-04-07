شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرض التعادل السلبي على حسنية أغادير في ليلة تألق «جنش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سلبيا مع مضيفه حسنية أكادير المغربي باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد بملعب أدرار بالمغرب في ذهاب دور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» وإبراهيم حسن وأحمد سيد «زيزو» في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم.

وشهدت بداية المباراة سيطرة من الزمالك على الكرة وتناوب اللاعبون نقل الكرة بوسط الملعب فيما حاول أصحاب الأرض مباغته الزمالك بهجمات سريعة من بينها تسديدة قوية من على حدود المنطقة يتصدى لها جنش على مرتين في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

ويمر الفريق المغربي من الجانب الأيمن ويمرر الكرة عرضية ويقابلها صيام لاعب الفريق المغربي داخل منطقة الجزاء بلمسة وتعلو مرمى الزمالك في الدقيقة السادسة.

ويزيد الفريق المغربي من ضغطه مستغلا عاملي الأرض والجماهير ويسدد كرة قوية يخرجها جنش لركنية في الدقيقة التاسعة بعدها يحاول الزمالك التمركز في وسط الملعب للسيطرة على مجريات اللعب.

ويعتمد الزمالك على الكرات الطولية فيما ركز أصحاب الأرض على اللعب من جانبي الملعب ولكن تمركز لاعبي الزمالك حال دون خطورة حقيقية على مرمى جنش طوال الثلث ساعة الأولى من المباراة.

ويحاول الزمالك الاختراق من العمق ومن كرة طولية تخرج بعيدا دون متابعة من هجوم الزمالك ويرد الفريق المغربي بعرضية من ركنية يبعدها جنش لرمية تماس في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ومازالت محاولات حسنية أكادير وقام اللاعب صيام بتسديد الكرة من خارج المنطقة تمر بجوار مرمى جنش في الدقيقة 30 وينحصر اللعب بعدها في وسط الملعب بين الفريقين.

ويتألق جنش في الزود عن مرماه بعد عرضية من خارج المنطقة ويقابلها كيماوي لاعب أغادير بلمسة رأسية داخل المنطقة وتصدي من جنش وتخرج ركنية في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

ويؤمن دفاع الزمالك المنطقة الخلفية ليلجأ لاعبو الفريق المغربي للتسديد من خارج المنطقة عن طريق صيام وكيماوي ولكن بدون خطورة على مرمى جنش.

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وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ورغم السيطرة الظاهرية على الكرة للفريق المغربي إلا أن تمركز الزمالك المميز أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني استمر الزمالك على تمركزه وغلق منطقة الوسط ومحاولات لتنقل الكرة بين أقدام اللاعبين فيما كثف أكادير من هجماته خاصة من الجانب الأيمن ومن لعبة عرضية تمر برأسية بجوار مرمى جنش في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

واستمر تحضير الزمالك في وسط الملعب ومحاولات أصحاب الأرض الهجومية ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه عماد السيد حارس الزمالك البديل بسبب الاعتراض على قرارات الحكم في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وتلوح فرصة جديدة للفريق المغربي من خارج المنطقة يسددها لاعب أكادير من داخل المنطقة لكن جنش يضغط ويتصدى للكرة ويسقط على الأرض بعد التدخل مع لاعب حسنية أكادير وتتوقف المباراة لعلاج جنش في الدقيقة 62 قبل أن تعود لتستأنف من جديد.

ويباغت الزمالك بكرة عرضية من خارج المنطقة لكنها تصل لحارس أكادير وتزداد محاولات الفريق المغربي وتنحصر الكرة في وسط الملعب وقت أطول.

ويدفع الفريق المغربي بتغييرين متتاليين في محاولة لفتح جبهة هجومية بدفاع الزمالك المنظم ومن كرة عرضية من ضربة حرة ولمسة رأسية تنتهى بلمسة من لاعب أغادير من امام المرمى وإنقاذ رائع من جنش وتصطدم بالقائم وتنتهى ضربة مرمى في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ومع دخول المباراة في الربع ساعة الأخيرة يركز لاعبو الزمالك على تمركزهم الخلفي وتنظيم الخطوط ويحاول لاعب أكادير المرور ويسقط على الأرض ويطالب بركلة حرة.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عنتر في أولى تغييراته بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 79 من عمر المباراة ومحاولات مستمرة من أصحاب الأرض لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى جنش.

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لطارق حامد في كرة مشتركة في الدقيقة 83 من عمر المباراة بعدها يدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول محمد إبراهيم بدلا من زيزو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وتقترب المباراة من نهايتها ومن عرضية لأغادير من ركنية يبعدها دفاع الزمالك وترتد الكرة مرتدة للزمالك من تمريرة بينية من عنتر يقابلها أوباما ويسددها من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس أغادير وتضيع أخطر فرص المباراة التي كادت أن تحسمها للزمالك.

ويمر الوقت الإضافي بدون جديد رغم محاولات الفريق المغربي ومطالباتهم بأخطاء على دفاع الزمالك ليطلق الحكم التونسي صادق السلمي صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام في مصر يوم الأحد المقبل ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.