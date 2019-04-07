شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين يقابل شبيه محمد صلاح ويغني له (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

المواقف الطريفة بين ثنائي ليفربول، المدافع الكرواتي ديان لوفرين والدولي المصري محمد صلاح، تتواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

علاقة النجم المصري وزميله الكرواتي قوية للغاية، ويعتبر لوفرين وصلاح أقرب ثنائي في ليفربول، من حيث المواقف الطريفة وروح الدعابة.

اللاعب الكرواتي نشر مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، لأحد مشجعي ليفربول في مدينة ساوثهامتون، يشبه محمد صلاح.

ليفربول فاز على ساوثهامتون بثلاثية مقابل هدف، وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقائق الأخيرة بعد أن كان التعادل يسيطر على اللقاب.

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اللاعب الكرواتي نشر مقطع فيديو على انستجرام، لمشجع يشبه محمد صلاح ويرتدي طاقم ليفربول وهو يقود درجاته في أحد شوارع مدينة ساوثهامتون.

وهتف لوفرين للمشجع بأغنية «موو صلاح» الشهيرة التي تُعنيها جماهير ليفربول للنجم المصري منذ الموسم الماضي.

وعلق لوفرين على الفيديو: «أراد بعض الوقت لنفسه، وأخذ دراجته بعد مباراة ساوثهامتون وتمكن من الوصول إلى ليفربول في وقت قياسي (11 ساعة و52 دقيقة)».

النجم المصري رد على الفيديو الذي وصل إلى أكثر من ربع مليون مشاهدة، برموز تعبيرية ضاحكة.

ليفربول يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، مع الوضع في الاعتبار أن سيتيزين لايزال لديهم مباراة مؤجلة.