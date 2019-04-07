شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المباراة: حسنية أغادير (0) – (0) الزمالك.. الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تجرى الآن مباراة حسنية أغادير والزمالك، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالمغرب. وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن تشكيل الفريق الذي جاء كالتالي: وجاء تشكيل الزمالك كالآتي: جنش في حراسة المرمى. عبدالله جمعة، محمود علاء، حمدي الونش، حمدي النقاز في الدفاع. Advertisements طارق حامد، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، زيزو، إبراهيم حسن في منتصف الملعب. خالد بوطيب وحيدًا في الهجوم. وجاء تشكيل حسنية أغادير كالتالي: حراسة المرمى: عبدالرحمن الحواصلي. خط الدفاع: ياسين الرامي وسفيان بوفتيني وعبدالعلي خنبوبي وأمين صادقي. خط الوسط: جلال الداودي وزهير الشاوش وإدريس بناني وعماد كيماوي. خط الهجوم: يوسف الفحلي وتامر صيام.

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