ستراسبورج يوقف تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

تأجلت احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولىالفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه ستراسبورج ليفرط في نقاط لأول مرة على استاد بارك دي برينس هذا الموسم.
وكان الفوز سيمنح باريس سان جيرمان لقبه الثامن بعدما تعادل ليل 1-1 مع مستضيفه ستاد رانس في وقت سابق من اليوم الأحد وأصبح رصيد فريق المدرب توماس توخيل 81 نقطة من 30 مباراة.
ويملك ليل 61 نقطة من 31 مباراة في المركز الثاني.
وألغى نونو دا كوستا تقدم إيريك تشوبو-موتينج المبكر لباريس سان جيرمان ثم وضع أنطوني جونكالفس ستراسبورج في المقدمة في الدقيقة 38.
وأدرك تيلو كيرر التعادل لصاحب الأرض قبل ثماني دقائق من النهاية لكن ذلك لم يكن كافيا لباريس سان جيرمان الذي انتصر في جميع مبارياته 15 الماضية في الدوري باستاد بارك دي برينس هذا الموسم.
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