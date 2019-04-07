نهضة بركان يقترب من قبل نهائي كأس الاتحاد الافريقي والنجم ينتصر

اقترب نهضة بركان المغربي من بلوغ قبل نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه جورماهيا الكيني في ذهاب دور الثمانية بينما تغلب النجم الساحلي التونسي 3-1 على ضيفه الهلال السوداني في قمة عربية اليوم الأحد.

وفرض الزمالك المصري التعادل السلبي على مستضيفه حسنية أغادير المغربي في قمة عربية اخرى تألق خلالها محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الضيوف.

ويكفي نهضة بركان بطل كأس العرش المغربي التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة العودة الأسبوع المقبل للتأهل لقبل النهائي.

ومنح المدافع يوسوفو دايو من بوركينا فاسو التقدم لنهضة بركان في الدقيقة 24 بعد تمريرة عرضية من عمر النمساوي.

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وبحث جورماهيا، الذي تلقى أول خسارة على ملعبه في البطولة، عن إدراك التعادل لكن لاعبه فرانسيس مصطفى أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى رغم غياب الرقابة بعد دقيقتين من هدف الضيوف.

وتألق الحارس المغربي عبد العالي المحمدي في الحفاظ على شباكه دون أن تهتز رغم ضغط أصحاب الأرض.

وأهدر المهاجم لابا كودجو من توجو فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 37 عندما مرت محاولته من ضربة رأس إلى جوار المرمى قبل أن يهدر بكر الهلالي أبرز فرصة للضيوف من وضع انفراد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عندما سدد في جسد الحارس.

وعوض الهلالي هذه الفرصة في الدقيقة 59 عندما أحرز الهدف الثاني إثر تمريرة عرضية من حمادة العشير.