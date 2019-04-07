الزمالك يتعادل مع حسينة أغادير سلبيا في الكونفيدرالية الأفريقية

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت حسنية اغادير المغربي بضيفه الزمالك المصري اليوم الأحد في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية
الأفريقية).
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، حيث ستكون مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبلة هي التي ستحدد المتأهل للدور قبل النهائي.
ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما يحتاج حسنية أغادير للفوز أول التعادل الإيجابي بأي نتيجة للتأهل إلى الدور المقبل.
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