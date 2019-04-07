الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك يتعادل مع حسينة أغادير سلبيا في الكونفيدرالية الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت حسنية اغادير المغربي بضيفه الزمالك المصري اليوم الأحد في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية 

الأفريقية).

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، حيث ستكون مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبلة هي التي ستحدد المتأهل للدور قبل النهائي.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما يحتاج حسنية أغادير للفوز أول التعادل الإيجابي بأي نتيجة للتأهل إلى الدور المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع حسينة أغادير سلبيا في الكونفيدرالية الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا