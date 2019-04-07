الأهلي المصري يبلغ قبل نهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة

تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال عقب فوزه على أساريا الليبي 3-صفر في دور الثمانية اليوم الأحد.
جاءت نتيجة الأشواط 25-21 و25-18 و25-10 لصالح بطل مصر الذي انضم إلى أهلي طرابلس الليبي، الذي انتصر 3-صفر على نيمو ستارز الأوغندي، في قبل النهائي.
وقدم الفريق الليبي عرضا قويا ليحسم انتصاره بنتيجة 25-19 و25-23 و25-19.
وانضم السويحلي الليبي إلى أندية قبل النهائي بفوزه على منافسه المحلي الاتحاد المصراتي 3-2.
وجاءت نتيجة الأشواط 22-25 و28-30 و25-17 و25-19 و15-8.
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