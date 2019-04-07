فيتوريا مدرب النصر السعودي يشدد على أهمية مباراة الزوراء العراقي

شدد روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على أهمية تحقيق الفوز أمام الزوراء العراقي في المباراة التي تجمعهما غدا الاثنين في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وأوضح فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن نتائج الفريق في أول جولتين لم تخدمه لاسيما وإنهم كانوا في بداية تطور المستوى وأكد :"لا نريد الحديث عن الأحداث التحكيمية قدمنا مستوى جيد ولايقاس بالنتائج".

وأضاف :"يجب أن ندخل المباراة بذكاء ومعادلة بين اللاعبين الذين يلعبون مباريات عديدة وبين اللاعبين الآخرين".

وأردف :"لا أحب الحديث عن اللاعبين بالأسماء لكني كمدرب سعيد جداً بالأسماء التي لدى واللاعبين المتواجدين الذين تتقارب مستوياتهم".

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وأكد قدرته على الاختيار من القائمة خاصة وأن كافة اللاعبين بنفس التأثير والأداء وقال :"نحرص دائماً على اللعب الجماعي، جميعهم يقدمون مستويات ممتازة، نحن لن نخاطر بإشراك لاعب قد يتعرض للإصابة بإمكاننا أن نقوم بعملية التدوير بين الاسماء دون أن يؤثر ذلك على المستوى".

وأشار إلى أن هدف النصر المنافسة في كافة البطولات إلا أن تركيز الفريق الحقيقي على منافسات الدوري والكأس المحليين.

واختتم المدرب البرتغالي حديثه "حينما نخطط لمباراة نقوم بقراءة الفريق الخصم ونقاط الضعف".