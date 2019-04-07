شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الرياضي» يطلق أولى برامجه التدريبية في جدة غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)يستعد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، غداً (الاثنين)، لانطلاق أولى البرامج التدريبية لهذا العام بعنوان «الفنون الصحفية للمحاضر»، الدكتور محمد علي الحربي، والبرنامج التدريبي الثاني «أدوات المراسل الميداني» للمحاضر حسين نجار، في مدينة جدة.
أوضح الاتحاد أن حضور الدورة يتجاوز الـ60 متدرباً من أعضاء الاتحاد، ومن الطلاب الموهوبين في الإعلام بعدد من الجامعات.
يذكر أن الاتحاد أعلن بدء المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي بإطلاق 10 برامج تدريبية في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون في 7 مناطق بالمملكة، وذلك ضمن 60 برنامجاً تدريبياً كان قد أعلن عنها الاتحاد في وقت سابق تم تخصيصها للإعلاميين الرياضيين في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية.
وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.
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