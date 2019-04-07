شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة» تناقش تعديلات لائحة «اتحاد القدم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

ناقش أعضاء إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم (الأحد) تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعرض المحامي صالح العبيدلي تفاصيل تعديلات اللوائح، وذلك في الاجتماع العادي لمجلس إدارة الرابطة، الذي أقيم برئاسة رئيس الرابطة مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، وممثل اتحاد كرة القدم أحمد الراشد وحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستثناء ممثل إدارة نادي أحد.

وصادق أعضاء المجلس على محضر الاجتماع السابق إلى جانب مناقشة جدول الأعمال الذي اشتمل على مقترحات أندية الهلال والتعاون والفيصلي، إضافة إلى مناقشة لائحة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة التي قدمها مدير إدارة التشغيل والفعاليات عمار العمار.