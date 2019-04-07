شكرا لقرائتكم أرقام.. سموحة يفوز على الحرس بعد نكسة 210 يوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كسر سموحة السكندرى صيام 210 يوما عن الانتصارات بعد الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فوز سموحة على الحرس يعد الأول منذ 7 شهور وتحديد فى 7 أكتوبر الماضى حيث كانت أخر انتصارات الفريق السكندرى على وادى دجلة بهدف دون فى الأسبوع العاشر من الدوري.