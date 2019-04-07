موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصرى فى الدورى...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصرى.. يلتقى الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك نظيره المصرى البورسعيدي فى المواجهة التى ستجمعهما ضمن مباريات الجولة 28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز. وتقام المباراة على أرضية ملعب ستاد السويس نظرًا لكون المباراة تقام على أرضية المصرى البورسعيدى.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصرى ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز منفردًا بفارق نقطتين على حساب غريمه التقليدى النادى الأهلى. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز منفردًا بفارق نقطتين على حساب غريمه التقليدى النادى الأهلى. ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 11 – 4 – 2019. Advertisements



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