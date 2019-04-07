شكرا لقرائتكم فيديو.. سموحة يفك نحس النتائج السلبية ويفوز على حرس الحدود بهدفين لهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة 2 / 1 أمام حرس الحدود، بعد انتهاء المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد المكس فى ديربى الإسكندرية ، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدف حرس الحدود ابراهيم كونيه فى الدقيقة 27 بعد تبادل للكرة بالرأس بين لاعبي الحدود لتصل لكونيه الذي سدد كرة قوية يمين حارس مرمى سموحة، وتعادل السيد فريد فى الدقيقة 57 من رأسية قوية ثم أضاف نفس اللاعب هدف الفوز فى الدقيقة 76 بعد تنفيذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء وصلت للسيد فريد الذي اسكنها بسهولة فى الشباك.

Advertisements

جاءت المباراة متوسط المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على أحداثها، حيث تفوق فريق حرس الحدود فى الشوط الأول بينما شهد الشوط الثاني تفوقاً واضحاً لسموحة، بهذه النتيجة أرتفع رصيد سموحة للمركز الـ14 برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سموحه للنقطة 28 محتلاً المركز الـ14 و توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 29 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.