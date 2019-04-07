شكرا لقرائتكم إنتر يتعادل مع أتالانتا ويبعده عن المركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بضيفه أتالانتا يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل ساسولو مع لاتسيو 2 - 2 وفوز فروسينوني على فيورنتينا 1 - صفر وكالياري على سبال 1 - صفر وأودينيزي على إمبولي 3 - 2.

وفشل فريقا إنتر ميلان وأتالانتا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، تعادل لاتسيو مع ساسولو 2 - 2. وسجل هدفي لاتسيو شيور إيموبيلي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وسيناد لوليتش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي ساسولو روجيريو أوليفيرا ودومينيكو بيراردي في الدقيقتين 57 و89. ورفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع ، كما رفع ساسولو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، أحيا فريق فروسينوني آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بفضل فوزه الصعب على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر. وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي ولكن دانيل كيوفاني تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز لفروسينوني قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

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الفوز رفع رصيد فروسينوني إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ويبتعد بفارق خمس نقاط عن أخر مراكز الأمان قبل سبع جولات من نهاية الموسم. أما فيورنتينا فتجمد رصيده عند 39 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز كالياري على سبال 2 - 1. وسجل هدفي كالياري باولو فاراجو وليوناردو بافوليتي في الدقيقتين الثالثة و60، فيما سجل هدف سبال ميركو أنتينوسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء. ورفع كالياري رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد سبال عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز أودينيزي على إمبولي 3 - 2.

سجل أهداف أودينيزي رودريغو دي بول، هدفين، في الدقيقتين 15، و41 من ركلة جزاء، ورولاند ماندراغورا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدفي إمبولي فرانشيسكو كابوتو ورادي كرونيتش في الدقيقتين 11 و24.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد إمبولي عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.