لقب دورة تشارلستون لكيز على حساب فوزنياكي

اسماء السيد - أحرزت الأميركية ماديسون كيز المصنفة ثامنة لقب دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب، بتغلبها في النهائي الأحد على الدنماركية كارولاين فوزنياكي الخامسة 7-6 (7-5) و6-3.

وحققت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما والمصنفة 18 عالميا، اللقب الرابع في مسيرتها، وذلك في أول نهائي تشارك به منذ سقوطها أمام مواطنتها سلون ستيفنز في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2017.

واحتاجت كيز الى ساعة و46 دقيقة للتفوق على فوزنياكي وإحراز لقبها الأول منذ لقب دورة ستانفورد الأميركية عام 2017.

وتوجت الأميركية بهذا اللقب أسبوعا لافتا تمكنت خلاله من التفوق على ثلاث لاعبات متوجات بألقاب في البطولات الكبرى (غراند سلام)، وهن اللاتفية يلينا أوستابنكو (بطلة رولان غاروس الفرنسية 2017)، وستيفنز (فلاشينغ ميدوز الأميركية 2017)، وفوزنياكي (أستراليا المفتوحة 2018).

وفشلت الدنماركية في إحراز لقبها الأول هذا العام والـ31 في مسيرتها، وخاضت اليوم للمرة الثالثة نهائي تشارلستون حيث توجت عام 2011.