شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 7/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة مصر المقاصة المقاصة المقرر اقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

الأهلي يصل القاهرة بعد الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة بدورى الأبطال

وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلي إلى مطار القاهرة قادماً من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض الأهلي لهزيمة قاسية من صن داونز عصر أمس، السبت، بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لدوري أطبال أفريقيا.

وليد سليمان وإكرامى يشاركان فى تدريبات الأهلى الجماعية غداً

يشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز.

وتعافى وليد سليمان من الإصابة فى ركبته، وبات جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

الأهلي يطمئن على "ضامة" عاشور قبل مواجهة المقاصة

يطمئن الجهاز الطبي للأهلي على إصابة حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، الذى يعانى من إجهاد فى العضلة الضامة وأبعده عن مباراة صن داونز التى أقيمت أمس السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى وانتهت بخسارة الأحمر بخماسية نظيفة.

وكان عاشور قد اشتكى من آلام العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبى إراحته من مباراة صن داونز أمس تجنباً لتفاقم الإصابة؛ ومن أجل تجهيزه بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

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الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع مباراة صن داونز ببرج العرب

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.

وأضاف المدير التنفيذي أن النادي خاطب اتحاد الكرة؛ من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة.

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

طلب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تقريراً مفصلاً من خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، عن مباراة الفريق أمام صن داونز بدورى أبطال أفريقيا

وخسر الأهلي من صن داونز أمس، السبت، على ملعب الأخير بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وطلب رئيس النادى الأهلي من أمين الصندوق تقريراً مُفصّلاً عن بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، وتقييمه لالتزام اللاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا وغيرها من الأمور المتعلقة بالرحلة واللقاء الذى تكبّد فيه الأحمر خسارة قاسية.

الخطيب يجتمع مع لاسارتي لبحث أسباب خماسية صن داونز

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي إجتماعاً هاماً مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة أسباب الخسارة القاسية من صن داونز أمس ، السبت، بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الخطيب مع لاسارتي ومعاونيه أحداث مباراة صن داونز خاصة وأن أداء الفريق فيها كان متواضعاً وسيئاً للغاية بشكل إستحق معه الفريق الهزيمة القاسية .