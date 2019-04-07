فيديو.. حسنية أغادير يهدر فرصة الهدف الأول و مرمى الزمالك خالى بعد 6 دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر تامر صيام لاعب حسنية أغادير المغربى، فرصة هدف محقق لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 6 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب أدرار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، فى لقطة مثيرة خصوصا وأن مرمى الأبيض كان خاليا من حارسه جنش الذى تأخر فى التعامل مع الكرة . وأعلن كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك تشكيل فريقه الذى ضم كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش- محمود علاء - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد زيزو – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الهجوم: خالد بو طيب

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