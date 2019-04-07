شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاحد 7/4/2019 فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأحد 3 مباريات فى بطولة الدوري العام، حيث تعادل فريق الداخلية مع انبي وفاز بتروجت على الإتحاد السكندري وأخيراً قلب سموحة تأخره لفوز هام على حرس الحدود.

الداخلية وإنبي : 1/1

تعادل فريق الداخلية مع إنبى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحصل فريق إنبى على ركلة جزاء فى الدقيقة 37 سجل منها أحمد رفعت هدف التقدم، ثم تعادل محمد سالم للداخلية فى الدقيقة 69، لينتهى اللقاء بالتعادل ويحصد كل فريق نقطة واحدة لا تغنى ولا تسمن من جوع فى صراع الهروب من قاع الدورى.

بهذه النتيجة يحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 39 هدف فيما يحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

بتروجت والاتحاد السكندري : 1/0

حقق فريق بتروجت فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الـ28 للدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة 28 محتلاً المركز الـ14 فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد زعيم الثغر عند النقطة 32 محتلاً المركز التاسع، جاء هدف بتروجت فى الدقيقة 82 من تمريرة لمحمد فييرا يفشل دفاع الاتحاد فى إبعادها لتصل لأحمد عفيفي لاعب بتروجت محرزاً الهدف الأول لفريقه.

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حرس الحدود وسموحة : 1/2

قلب فريق الكرة الأول بنادي سموحة تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام حرس الحدود، بعد انتهاء المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد المكس فى ديربى الإسكندرية ، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، يعد هذا الفوز هو الأول الذى يحققه منذ قرابة 7 شهور وتحديدا يوم 7 أكتوبر الماضى عندما فاز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الأسبوع العاشر من المسابقة، حيث ظل 19 مباراة كاملة بدون أى انتصار نال خلالها 6 هزائم متتالية، أحرز هدف حرس الحدود ابراهيم كونيه فى الدقيقة 27 بعد تبادل للكرة بالرأس بين لاعبي الحدود لتصل لكونيه الذي سدد كرة قوية يمين حارس مرمى سموحة، وتعادل السيد فريد فى الدقيقة 57 من رأسية قوية ثم أضاف نفس اللاعب هدف الفوز فى الدقيقة 76 بعد تنفيذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء وصلت للسيد فريد الذي اسكنها بسهولة فى الشباك.