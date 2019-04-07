شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك وحسنية أغادير.. والأبيض بدون هجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يسيطر على مواجهة الزمالك مع حسنية أغادير بعد مرور 30 دقيقة فى المباراة المقامة بين الفريقين حالياً، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها أحمد سيد زيزو وأوباما وإبراهيم حسن فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل حسنية أغادير المغربى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:" عبد الرحمن الحواصلي فى حراسة المرمى، ياسين الرامي و سفيان بوفتيني و عبدالعلي خنبوبي وأمين صادقي فى خط الدفاع، جلال الداودي وزهير الشاوش وإدريس بناني وعماد كيماوى فى خط الوسط، يوسف الفحلي وتامر صيام فى خط الهجوم".

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جاءت البداية قوية من جانب حسنية أغادير بعرضية من أميني من الجبهة اليسرى أبعدها جنش بقبضة يده لكن وصلت إلى جلال داودي الذى سدد كرة قوية تصدى لها جنش من جديد وأمسكها بنجاح فى الدقيقة 3 ثم فرصة أخرى بعد دقيقتين لتامر صيام الذى سدد الكرة أعلى من مرمى الزمالك "الخالى" من داخل منطقة الست ياردات، ظهر فى الربع ساعة الأولى اعتماد الفريق المغربى على التمريرات القصيرة والعرضيات بجانب التسديدات على مرمى الفريق الأبيض.

مرت الدقائق وسط سيطرة لحسنية أغادير على وسط الملعب مع الاعتماد على تسديدات شاوش بجانب تسديدة لتامر صيام ولكن دون جدوى ليستمر التعادل السلبى بين الفريقان مع انحصار الزمالك فى وسط ملعبه حيث لم يشكل أي خطورة على مرمى الفريق المغربى.