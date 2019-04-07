شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة سموحة يهزمون السجون الكينى ويتأهلون لنصف نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها القلعة الحمراء بالفوز على السجون الكينى بنتيجة 3 /0 فى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقى سموحة غدا الاثنين مع أهلى طرابلس الليبى فى نصف النهائى .

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وشهد الدور الأول تحقيق الفريق السكندرى للعلامة الكاملة بالفوز على كلا من ، جندميرى بطل مدغشقر و جيسا جارا الرواندى و جامعة أوغندا و الإتحاد الليبى .

يذكر أن فريق سموحة حصل على المركز الثالث و البرونزية فى النسخة الماضية التى أقيمت على صالة النادى الأهلى .