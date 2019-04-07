الزمالك يتعادل سلبياً مع حسنية أغادير فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الزمالك سلبيا مع حسنية أغادير المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها أحمد سيد زيزو وأوباما وإبراهيم حسن فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل حسنية أغادير المغربى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:" عبد الرحمن الحواصلي فى حراسة المرمى، ياسين الرامي و سفيان بوفتيني و عبدالعلي خنبوبي وأمين صادقي فى خط الدفاع، جلال الداودي وزهير الشاوش وإدريس بناني وعماد كيماوى فى خط الوسط، يوسف الفحلي وتامر صيام فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت البداية قوية من جانب حسنية أغادير بعرضية من أميني من الجبهة اليسرى أبعدها جنش بقبضة يده لكن وصلت إلى جلال داودي الذى سدد كرة قوية تصدى لها جنش من جديد وأمسكها بنجاح فى الدقيقة 3 ثم فرصة أخرى بعد دقيقتين لتامر صيام الذى سدد الكرة أعلى من مرمى الزمالك "الخالى" من داخل منطقة الست ياردات، ظهر فى الربع ساعة الأولى اعتماد الفريق المغربى على التمريرات القصيرة والعرضيات بجانب التسديدات على مرمى الفريق الأبيض.

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مرت الدقائق وسط سيطرة لحسنية أغادير على وسط الملعب مع الاعتماد على تسديدات شاوش بجانب تسديدة لتامر صيام ولكن دون جدوى ليستمر التعادل السلبى بين الفريقان مع انحصار الزمالك فى وسط ملعبه حيث لم يشكل أي خطورة على مرمى الفريق المغربى، وواصل حسنية أغادير هجماته الخطيرة على مرمى الفريق الأبيض الذى جاءت أولى محاولاته الهجومية فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع باحتساب ركلة ركنية له ولكن لم يستغلها خالد بوطيب حيث جاءت رأسيته بعيدة عن مرمى أغادير.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 49، أهدر عماد كيماوى لاعب حسنية أغادير فرصة هدف محققة لفريقه بعد رأسية من الوضع طائراً مرت أعلى من مرمى جنش الذى نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه حتى الآن وفى الدقيقة 59 حصل عماد السيد حارس الزمالك المتواجد على مقاعد البدلاء على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على إحدى القرارات التحكيمية وتواجده فى المنطقة الفنية المخصصة لمدرب الزمالك.

فى الدقيقة 60، مرر أمينى صديقى عرضية من الجهة اليمنى حولها محمود علاء برأسية بالخطأ وصلت إلى عماد كيماوى فى الجبهة اليسرى الذى سدد كرة قوية لكن تدخل مع جنش لتتوقف المباراة لعلاج حارس الزمالك مع حدوث بعض المشادات الكلامية من جانب الفريقان قبل أن يتم استئناف اللعب وفى الدقيقة 68 شكل الزمالك الخطورة من انطلاقة رائعة للتونسى حمدى النقاز الذى مرر كرة عرضية أمسك بها حارس حسنية أغادير ثم خرج أمينى صديقى للإصابة فى التغيير الأول للفريق المغربى وشارك بدلا منه أيوب قاسمى ثم شارك المهاجم كريم بركاوى بدلا من إدريس بنانى فى الدقيقة 75.

فى الدقيقة 77، حول جلال داودى الكرة من داخل منطقة الجزاء برأسية قوية تجاه الفلسطينى تامر صيام على القائم الأيسر لمرمى الزمالك، سدد اللاعب الفلسطينى الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات لكن ارتدت من القائم الأيسر ووصلت إلى الفحلي الذي أرسل عرضية أمسكها حارس الفريق الأبيض ليستمر التعادل السلبى ثم دفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بأولى تغييراته بنزول محمد عنتر بدلا من إبراهيم حسن فى الدقيقة 79 وسط محاولات وضغط من حسنية أغادير وحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على إنذار أصفر فى الدقيقة 84.

فى الدقيقة 87، دفع جروس بثانى التبديلات البيضاء بمشاركة محمد إبراهيم على حساب أحمد سيد زيزو فى محاولة لتخفيف الضغط والذى نجح فى الدقيقة 89 فى تمرير كرة رائعة إلى يوسف أوباما الذى تحرك وتسلم الكرة لينفرد بمرمى حسنية أغادير ولكن نجح حارس الفريق المغربى فى التصدى لتسديدته وإبعادها إلى ركلة ركنية.