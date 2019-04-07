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الأهلي ينتظر رد الأمن على حضور 60 ألف مُشجع مباراة صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الأهلي رد الجهات الأمنية على طلب النادي بشأن حضور 60 ألف مُشع مباراة الفريق أمام صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي  قد أكد إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب.

وأضاف المدير التنفيذي أن النادي خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة.

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