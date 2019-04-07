فيديو.. أوباما يهدر فرصة قتل حسنية أغادير فى الدقيقة 90

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن يوسف أوباما لاعب الزمالك، هجمة خطرة على مرمى حسنية أغادير المغربى، بعد تمريرة سحرية من محمد إبراهيم، إلا أن أوباما سدد الكرة فى حارس المرمى الحواصلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب أدرار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية. وأعلن كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك تشكيل فريقه الذى ضم كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش Advertisements في خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش- محمود علاء - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد زيزو – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الهجوم: خالد بو طيب

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