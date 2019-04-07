شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. PUBG تستقبل حسنية أغادير قبل مواجهة الزمالك على ملعب أدرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صممت جماهير فريق حسنية أغادير المغربى، "دخلة" مميزة على طريقة اللعبة الألكترونية الشهيرة " PUB" لاستقبال فريقها قبل انطلاق مواجهة الزمالك، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب أدرار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية. وأعلن كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك تشكيل فريقه الذى ضم كلاً من.. Advertisements في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش- محمود علاء - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد زيزو – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الهجوم: خالد بو طيب

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