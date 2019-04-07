شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر من سموحة ويودع البطولة الأفريقية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع فريق سلة الأهلى رجال منافسات البطولة الأفريقية للأندية بعد الخسارة من سموحة بنتيجة 81/88 فى إياب ربع نهائي البطولة فى اللقاء الذى أقيم بصالة الاتحاد السكندري. Advertisements وكان الأهلى قد خسر مباراة الذهاب أمام سموحة والتى أقيمت مارس الماضى ، ليحصل النادي السكندري على تذكرة الصعود لنصف نهائي المنافسات بالفوز فى لقائي الذهاب و العودة. يذكر أن الأهلى خسر بطولة كأس السلة رجال بالهزيمة امام الجزيرة بينما فقد لقب السيدات بالخسارة أمام سبورتنج.

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