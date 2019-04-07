شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم حورية الغينى فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره حورية الغينى بنتيجة 40 /24 فى إطار بدء مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة فى المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية .

ويخوض الأهلى منافسات الدفاع عن اللقب ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من ، حورية الغينى و النجم الساحلى ، بعد إعتذار 3 فرق مما تسبب فى تغيير مجدول منافسات هذه النسخة التى تشهد مشاركة سموحة ممثلا لمصر بصفته حامل كأس مصر بجانب الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى النجم الساحلى بعد غدا الثلاثاء ، بعد أن تحصل جميع الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات غدا الإثنين .

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ويسعى فريق الأهلى إلى الاحتفاظ باللقب الذى حققه الموسم الماضى على أرضه ووسط جماهيره فى ظل خسارته للسوبر الافريقى الذى أقيم مساء الخميس للموسم الثانى على التوالى من غريمة التقليدى الزمالك بنتيجة 38 / 35 فى المغرب أيضا .

إصطحب المدير الفنى للأهلى السلوفينى نيكولا كلا من اللاعبين ، هادى رفعت ومحمد عصام وطه محمد لحراسة المرمى، واللاعبين عمر الوكيل ومحمود عاصم ومصطفى خليل وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج ويوسف معرف وإسلام حسن وأحمد خيرى وأحمد حسام ومحمود فايز وهادى حميدو وأحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى، فضلا عن الروسى إسكندر سيمكوف الذى تم الإستعانة به لخوض السوبر الأفريقى و بطولة الكؤوس.