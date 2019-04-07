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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 7/ 4/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأحد الموافق 7/ 4/ 2019 ثلاثة مباريات فى إطار منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استضاف بتروجت الاتحاد السكندرى، والداخلية فى مواجهة إنبى، وحرس الحدود ضد سموحة.
فاز بتروجت على زعيم الثغر بهدف أحرزه أحمد عفيفى، وتعادل الداخلية مع إنبى بهدف لكل منهما، أحرزه للداخلية محمد سالم، وللفريق البترولى أحمد رفعت، كما فاز سموحة على الحرس بهدفين مقابل هدف، أحرزهم لسموحة السيد فريد، وأحرز هدف الحرس إبراهيم كونى.
ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 57 نقطة، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة.
ويعتلى أحمد على مهاجم المقاولون العرب، ترتيب هدافى الدورى، برصيد 14 هدف.
جدول ترتيب هدافى الدورى
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