فيديو.. جنش ينقذ مرمى الزمالك من هدف مؤكد لأغادير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد عماد كيماوى لاعب حسنية أغادير كرة رأسية خطرة، تصدى لها محمود جنش حارس مرمى الزمالك ببراعة، لينقذ مرماه من هدف محقق فى الدقيقة 33 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب أدرار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية. وأعلن كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك تشكيل فريقه الذى ضم كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش Advertisements في خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش- محمود علاء - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد زيزو – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الهجوم: خالد بو طيب

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