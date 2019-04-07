الزمالك يتعادل خارج أرضه مع حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

يحل الزمالك المصري اليوم ضيفاً ثقيلاً على حسنية أكادير في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة خاصة وأن كل فريق يأمل في الانتصار للصعود لمباراة نصف النهائي وقد أكد ذلك تصريحات كلا المدربين حول المباراة.
ويستضيف ملعب أدرار اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش والثامنة بتوقيت المغرب وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده تحت قيادة تحكيمية من الحكم صادق السالمي.
نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير
وقد أكد جروس مدرب الزمالك أن الفريق يدخل المباراة لتحقيق الفوز والرجوع إلى القاهرة بنتيجة إيجابية وقد تحدث عن غياب ساسي وأكد على وجود وجاهزية البديل وقد تحدث أيضاً عن الغيابات التي يُعاني منها فريق حسنية أغادير وكذلك أثنى على ملعب المباراة والأجواء الطيبة التي تُحيط باللقاء.
- الدقيقة 3: أول هجمة في اللقاء لصالح حسنية أغادير وتصويبة قوية من خارج ال18 على المرمى ولكن جنش يتألق بقوة
- الدقيقة 15: استحواذ كامل لحسنية أغادير على اللقاء وحصار الزمالك في وسط ملعبه والأول الأقرب للتسجيل في اللقاء
- الدقيقة 39: تسديدة قوية على مرمى جنش خارج الملعب ضربة مرمى والزمالك يستحوذ على الكرة من جديد
- بداية شوط اللقاء الثاني من المباراة
- الدقيقة 48: ركنية لأكادير والكرة تُسدد بالرأس فوق مرمى جنش لتتحول لضربة مرمى للفريق الأزرق
- الدقيقة 65: جنش يسقط على الأرض لتلقي العلاج بعد تدخل مع لاعب حسنية أكادير
- نهاية الشوط الثاني بالتعادل السلبي بين الفريقين.