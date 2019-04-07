نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم في الكونفدرالية والزمالك يعود بنتيجة ايجابية في لقاء صعب

يخوض اليوم فريق نادي الزمالك مواجهة صعبة حين يلتقي على ملعب أدرار مع مضيفه نادي حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة ايجابية تريحه في مباراة العودة والتي من المقرر أن تُلعب يوم الأحد من الاسبوع المقبل في السويس على ملعب الجيش.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية اغادير

ويسعى كريستيان جروس لفرض كلمة الزمالك اليوم منذ بداية المباراة حيث خاض الفريق مرانه أمس على ملعب المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة وهو نفس نوعد انطلاقة المباراة اليوم وأكد المدير الفني للفريق المصري أنه قد قام بتجهيز بديل فرجاني ساسي الذي يغيب عن هذه المباراة للايقاف.

بداية المباراة الآن وفي الدقيقة 2 يستلم لاعب الحسنية الكرة على حدود منطقة الجزاء بعدما ترتد من جنش ويطلق تسديدة صعبة ولكن جنش يسمك بالكرة على مرتين ويمنع الهدف الأول للفريق المغربي، وفي الدقيقة الرابعة مهاجم الحسينية يهدر فرصة هدف مؤكد بغرابة من على خط المرمى.

الدقيقة 32: كرة عرضية من الحسينة ورأسية من اللاعب عماد كيماوي وجنش ينقذ الهدف ببراعة والكرة تخرج للركنية والحسينية يضغط بقوة لاحراز الأول قبل نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 50: كرة خطيرة جدا للفريق المضيف تمر بجوار القائم، وفي الدقيقة 64 عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من مهاجم الحسنية ولكن خارج المرمى

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

مباراة الزمالك وحسنية اغادير

ويأمل جمهور الزمالك بشدة في احراز تلك البطولة الافريقية حتى يعود النادي لمحافل التتويج القاري بعد ابتعاده عنها لفترة كبيرة من بداية هذه الألفية لاسيما المستويات الفنية العالية التي يقدمها الفريق هذا الموسم والتي أسفرت عن احتلال النادي للمركز الأول في بطولة الدوري المحلية ومجموعته في الكونفدرالية.

وعن اللقاء فكان حديث المشرف العام على قطاع الكرة أمير مرتضى مطمئنا لجمهور الفريق حيث أعلن أنه بالرغم من قوة الفريق المضيف وغيابات الفريق واللعب خارج الديار، إلا أن الزمالك سيقدم مستوى جيد وسيلعب على الفوز مؤكدا على التزام الجميع داخل بعثة الفريق.

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وقد أعلن منذ قليل كريستيان جروس مدرب الزمالك تشكيل فريقه الرسمي لخوض مباراة اليوم وجائت اختياراته كما يلي: محمود جنش في حراسة المرمى حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في الدفاع طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن في خط الوسط وخالد بوطيب مهاجما.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وبهاء مجدي وعنتر ومحمد ابراهيم ومحمد عبد الغني، وحرص أمير مرتضى على تحفيز اللاعبين بصورة كبيرة جدا خلال رحلتهم في الحافلة الخاص بالفريق أثناء توجههم إلى ملعب المباراة

ومن الجهة الأخرى يرى أيوب المملوكى لاعب حسنية أكادير أن لاعب الزمالك فرجاني ساسي احد العناصر الهامة في الفريق وبغيابه يستطيع فريقه استغلال الأمر لصالحه مما قد يمكنه من حسم نتيجة اللقاء، والآن دخول اللاعبين وأجواء مثالية من الجماهير وتشجيع حاضر والزمالك باللون الأزرق