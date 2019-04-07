نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

تنطلق اليوم مواجهات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك وحسنية أغادير المغربي، ويستضيف حسنية أكادير الزمالك في مباراة ذهاب بالمغرب على ملعب أدرار، وقد أبدى المدير الفني لحسنية أغادير “الأرجنتيني ميجيل جاموندي” احترامه للزمالك ولكنه يطمح في تحقيق الفوز عليه وشدد على أنه يمتلك عناصر جيدة وهامة من اللاعبين يمكنهم تحقيق الفوز على الزمالك والصعود لنصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير

وتُلعب المباراة الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق علي محمد علي، كما يحضر اللقاء عدد كبير من جماهير الفريق المغربي لمؤازرته أمام الزمالك.

مباراة الزمالك وحسنية أكادير

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يُقدم أداء قوي في الدوري المحلي حيث أنه أول الدوري بينما يُقدم حسنية أغادير أداء متوسط في الدوري المغربي ويقع في المركز الرابع، والتاريخ يقف مع الزمالك أمام الأندية المغربية حيث أنه أكبر فريق مصري حقق انتصارات أمام أندية مغربية.