نتيجة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم الاحد 7-4-2019 في كأس الكونفيدرالية

مباراة الزمالك وحسنية اكادير، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي مباراة قوية وهامة اليوم حيث سيواجه فريق الزمالك المصري نظيره فريق حسنية اكادير المغربي وذلك ضمن إطار ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لنتعرف اكثر عبر هذا المقال عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

مباراة الزمالك وحسنية اكادير

يدخل فريق الزمالك المباراة وهدفه الوحيد تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الناري، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يدخل فريق حسنية اكادير متحمساً للغاية أملاً في تحقيق الانتصار وحصد نقاط ليتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري المغربي، ومن المقرر ان تشهد المباراة اليوم مواجهة نارية بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وحسنية اكادير

ينطلق اللقاء الناري بين الزمالك وحسنية اكادير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،ـ والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تقوم قناة بي ان سبورت 1، ببث اللقاء على الهواء مباشرة.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية اكادير

انتهت المباراة اليوم بالتعادل السلبي 0-0.