لاعب الهلال السودانى يبتلع لسانه أمام النجم الساحلى.. فيديو

كتب سيد حسنى تعرض عمر بهاء الدين، لاعب فريق الهلال السوداني لحالة إغماء خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، والتى تجمعهما حاليًا فى تونس، فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية. وابتلع اللاعب لسانه ليغادر الملعب بسيارة الإسعاف، وذلك عقب اصطدامه بلاعب النجم الساحلي التونسي ليسقط أرضًا. المباراة يديرها طاقم تحكيم مغربي بقيادة الدولي رضوان جيد. Advertisements تعليقات القراء

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