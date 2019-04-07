أول يمني يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

فاز مرشح اليمن أمين عام اتحاد كرة القدم الدكتور حميد شيباني، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي كأعلى منصب يناله يمني في هذا الكيان.

جاء ذلك في الاجتماع الانتخابي الـ 29 للجمعية العمومية الآسيوية لدورة جديدة مدتها أربع سنوات، اليوم، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كولالمبور، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جياني إنفانتينو، والأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد.

وحظي مرشح اليمن بهذه الانتخابات بدعم وتأييد آسيوي كبير مكنه من المنافسة والفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إلى جانب تقلده عدد آخر من المناصب والمهام في عدة لجان على مستوى الاتحادات الخليجية والعربية والآسيوي والدولية لكرة القدم.

كما فاز إلى جانب مرشح اليمن، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ثلاثة مرشحين عن غرب آسيا، ومرشح واحد عن وسط آسيا، ومرشح واحد عن جنوب آسيا، ومرشح واحد عن شرق آسيا وثلاثة مرشحين عن منطقة الآسيان.

وأسفرت الدورة الانتخابية الحالية، عن إعادة انتخاب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وذلك بالتزكية من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بدون منافس، ليكون بذلك نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا وفقاً لنظام الفيفا.



كما أسفرت الدورة الانتخابية أيضاً عن انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد الدولي الخمسة لكرة القدم عن قارة آسيا، وخمسة نواب لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وخمس عضوات نسائية في المكتب التنفيذي.

