اونلاين | yalla match مشاهدة مباراة الزمالك ضد حسنية اغادير (الشوط الثاني) في الكونفيدرالية yalla shoot

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yalla match مشاهدة مباراة الزمالك ضد حسنية اغادير (الشوط الثاني) في الكونفيدرالية yalla shoot

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع مضيفه حسنية أكادير المغربي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا بملعب أدرار بالمغرب في ذهاب دور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية بالتعادل السلبي بدون أهداف .

yalla match مشاهدة مباراة الزمالك ضد حسنية اغادير (الشوط الثاني) في الكونفيدرالية yalla shoot

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .

yalla match مشاهدة مباراة الزمالك ضد حسنية اغادير (الشوط الثاني) في الكونفيدرالية yalla shoot

وبدأ الزمالك مسيطرا على الكرة وتناوب اللاعبون نقل الكرة بوسط الملعب فيما حاول أصحاب الأرض مباغته الزمالك بهجمات سريعة من بينها تسديدة قوية من على حدود المنطقة يتصدى لها جنش على مرتين في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .

yalla match مشاهدة مباراة الزمالك ضد حسنية اغادير (الشوط الثاني) في الكونفيدرالية yalla shoot

ويمر الفريق المغربي من الجانب الأيمن ويمرر الكرة عرضية ويقابلها صيام لاعب الفريق المغربي داخل منطقة الجزاء بلمسة وتعلو مرمى الزمالك في الدقيقة السادسة .

ويزيد الفريق المغربي من ضغطه مستغلا عاملي الأرض والجماهير ويسدد كرة قوية يخرجها جنش لركنية في الدقيقة التاسعة بعدها يحاول الزمالك التمركز في وسط الملعب للسيطرة على مجريات اللعب .

yalla match مشاهدة مباراة الزمالك ضد حسنية اغادير (الشوط الثاني) في الكونفيدرالية yalla shoot

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ويعتمد الزمالك على الكرات الطولية فيما ركز أصحاب الأرض على اللعب من جانبي الملعب ولكن تمركز لاعبي الزمالك حال دون خطورة حقيقية على مرمى جنش طوال الثلث ساعة الأولى من المباراة .

ويحاول الزمالك الاختراق من العمق ومن كرة طولية تخرج بعيدا دون متابعة من هجوم الزمالك ويرد الفريق المغربي بعرضية من ركنية يبعدها جنش لرمية تماس في الدقيقة 27 من عمر المباراة .

ومازالت محاولات حسنية أكادير وقام اللاعب صيام بتسديد الكرة من خارج المنطقة تمر بجوار مرمى جنش في الدقيقة 30 وينحصر اللعب بعدها في وسط الملعب بين الفريقين .

ويتألق جنش في الزود عن مرماه بعد عرضية من خارج المنطقة ويقابلها كيماوي لاعب أغادير بلمسة رأسية داخل المنطقة وتصدي من جنش وتخرج ركنية في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

ويؤمن دفاع الزمالك المنطقة الخلفية ليلجأ لاعبو الفريق المغربي للتسديد من خارج المنطقة عن طريق صيام وكيماوي ولكن بدون خطورة على مرمى جنش .

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ورغم السيطرة الظاهرية على الكرة للفريق المغربي إلا أن تمركز الزمالك المميز أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .

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