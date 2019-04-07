اونلاين | كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

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يلتقى الزمالك مع حسنية أغادير المغربى، مساء اليوم الأحد الموافق 7 / 4 / 2019 فى المباراة التى ستجمع الفريقان على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وذلك فى دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، نستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير فى الكونفدرالية

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك مع لاعبى الفريق الأبيض فى المغرب إن الفريق لديه هدف وحيد من مواجهة حسنية أغادير وهو تحقيق الفوز من أجل تسهيل المأمورية على الفريق فى لقاء العودة الذى سيحظى فيه الأبيض بدعم ما يقرب من 10 آلاف مشجع فى السويس.

موعد لقاء العودة بين الزمالك وحسنية أغادير

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين فريق الزمالك وحسنية أغادير المغربى يوم 14 من شهر أبريل الجارى والموافق الأحد القادم وذلك على استاد الجيش بالسويس.

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العائدون والغائبون عن الزمالك أمام حسنية أغادير

يدخل الزمالك مواجهة الليلة ويغيب عن الفريق أحد أبرز عناصره هذا الموسم وهو الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق نظراً لإيقافه وهو ما جعل المدير الفنى للفريق الأبيض فى حيره حول تحديد بديله حيث يفاضل المدرب السويسرى بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز "زيزو" للدفع بأحدهما لتعويض غياب ساسى وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات الجارية بشكل نهائى وذلك بعد الوقوف على مستوى الثنائى من خلال التدريبات الأخيرة على أن يعوض غياب كهربا المستبعد لرؤية جروس وذلك بالدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيسر وإبراهيم حسن فى مركز الجناح الأيمن.

كما جاءت جاهزية الثنائى محمود علاء وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابات المختلفة التى أبعدتهما عن الفريق مؤخراً بمثابة حيرة أخرى للمدرب السويسرى ولكنه مُفيدة له لخوض لقاء أغادير بأفضل تشكيلة لديه مع وجود عناصر مميزة على مقاعد البدلاء تستطيع المساهمة فى اللقاء فى حالة الحاجة إلى جهودهم وذلك وفقا لأحداث المباراة وقد يفضل جروس عودة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى على حساب بهاء مجدى مع الاحتفاظ بعلاء على مقاعد البدلاء كبديلاً للثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى خاصة مع ظهور الأخير بمستوى مميز فى المباريات الأخيرة.

حسنية أغادير يتسلح بقائده الداودي

على الجانب الآخر، يدخل حسنية أغادير المغربى الملقب بـ" غزالة سوس"، مواجهة الزمالك متسلحاً بعامل الأرض والجمهور بعد طرح تذاكر اللقاء منذ الخميس الماضى لحشد أكبر عدد من جمهور الفريق لدعم بطل المغرب فى مواجهة الأبيض ويعتمد الجهاز الفنى لحسنية أغادير على المستوى الهجومى على الثنائى يوسف الفحلى وقائد الفريق جلال الداودي كما يمتلك الفريق ثنائى قلب دفاع متميز وهما ياسين الرامى وسفيان بوفتينى ولكن الفريق سيعانى أمام أبناء ميت عقبة من بعض الغيابات خاصة على مستوى الظهيرين وقلب الهجوم حيث سيغيب عن الفريق المغربى كلا من عبد الكريم الباعدى الظهير الأيسر للإيقاف، حكيم باسين الظهير الأيمن لنفس السبب، المهدي أوبيلا لاعب وسط الفريق والمهاجم أيوب المالكى للإصابة والذى يجرى محاولات لتجهيزه للمباراة كما إن كريم البركاوى المهاجم الاساسي للفريق لم يشارك منذ 4 أشهر بسبب الاصابة ولكنه عاد مؤخراً للتدريبات.

طاقم تحكيم المباراة

واختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم التونسى صادق السالمى لإدارة مباراة حسنية أغادير المغربى والزمالك ويعاون السالمى كل من الليبى عطية أمساعد مساعد أول والتونسى أيمن إسماعيل مساعد ثانٍ والحكم الرابع وليد دراجى من تونس فيما اختار الكاف طاقم تحكيم أنجولى لمباراة العودة.