اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم بث مباشر فى الكنفدرالية الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم بث مباشر فى الكنفدرالية الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في موقعة من العيار الثقيل تقام اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أبريل لعام 2019 ميلاديا ضمن مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية يستقبل ملعب أدرار في المغرب مباراة نارية عربية أفريقية بين فريق الكرة بالنادي الزمالك ونظيره فريق حسنية أغادير المغربي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2018-19 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 7-4-2019 لايف وحصريا على قنوات بي ان سبورت كورة اون لاين اتش دي 1 .

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد حيث أن فريق القلعة البيضاء تنتظره مواجهة صعبة خارج أرضه في المغرب حيث أن الفريق الأبيض يمتلك معنويات مرتفعة بعدما حقق فوز مهم في الدوري المصري على حساب سموحة بهدف نظيف في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز ويتصدر أبناء القلعة البيضاء جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني حيث لعب في الدوري 24 مباراة وفاز الفريق في 17 مباراة وتعادل في ست مباريات وتلقى خسارة واحدة وفي الكونفدرالية تأهل الزمالك في المركز الأول للمجموعة الرابعة مع نادي جورماهيا بعدما حصدوا 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة ويرغب الزمالك في تحقيق التعادل أو الفوز في المغرب لتسهيل مهمته قبل لقاء العودة في القاهرة والاقتراب من نصف النهائي شاهد الان مباراة الزمالك vs حسنية أغادير في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بث حي على بي ان سبورت اتش دي مباراة الزمالك وحسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية على بي ان سبورت اتش دي 1 ويعتمد جروس مدرب الزمالك على نجوم الفريق مثل يوسف أوباما وخالد بوطيب وأحمد سيد زيزو وطارق حامد لقيادة الفريق أمام أغادير وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة أمام فريق حسنية أغادير يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز كبير على الزمالك وصعد فريق أغادير إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى كمركز ثاني مع فريق نهضة بركان صاحب الصدارة بعدما حصد 8 نقاط من ست جولات في دوري المجموعات حيث حقق الفوز في مباراتين وخسر مثلها وتعادل أمام الرجاء ذهابا وإيابا شاهد مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث لايف اتش دي في الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير والقنوات الناقلة اليوم الأحد 7-4-2019 لايف الآن مشاهدة بث حي مباشر مباراة الزمالك vs أغادير عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 في بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD 1 حيث سيغيب عن الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي مصطفى فتحي وحازم إمام بسبب الإصابة والثنائي فرجاني ساسي وحميد أحداد بسبب الإيقاف وكذلك خرج من القائمة المتجهة إلى المغرب كلا من محمود كهربا وأيمن حفني لأسباب فنية بينما لم يغيب عن فريق حسنية أغادير المغربي أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك.