اونلاين | بث مباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير.. دور الـ 8 في الكونفيدرالية "بث مباشر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير.. دور الـ 8 في الكونفيدرالية "بث مباشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة الزمالك ضد حسنية أغادير في دور الـ 8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية اليوم الأحد في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتسلح الزمالك في مباراة اليوم بسلاح التاريخ في المواجهات ضد الأندية المغربية، حيث التقى الزمالك في آخر مواجهته ضد الوداد المغربي في 2016 وخسر في المغرب بنتيجة 5-2 قبل أن يحقق الفوز في القاهرة برباعية نظيفة.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك ضد حسنية أغادير اليوم الأحد.

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يبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك ضد حسنية أغادير في الساعة 9 مساء اليوم الأحد في مباراة الذهاب بدور الـ 8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب فريق حسنية أغادير.

ويعاني حسنية أغادير قبل مباراته ضد الزمالك اليوم من تدهور نتائجه في الدوري المغربي ويحتل الآن المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد حسنية أغادير اليوم الأحد.