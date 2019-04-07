اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 7 / 4 / 2019 ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

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مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 7 / 4 / 2019 ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير ، يلتقي فريقي الزمالك وحسنية اكادير ضمن ربع النهائي الكونفيدرالية الأفريقية 2019، ة علي ملعب أدرار ، يدخل الفريق الأبيض بعد استعادة صدارة الدوري المصري من فريق الأهلي ، ويحاول اليوم استكمال مشواره الأفريقي بمواجهة ستكون صعبة علي لاعبي الفريق خارج الديار ومطالب بالفوز قبل لقاء العودة.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 7 / 4 / 2019 ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك وحسنية اكادير في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي .

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 7 / 4 / 2019 ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير مباشر في لقاء اليوم الأحد 7 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 7 / 4 / 2019 ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير مباشر

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ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك وحسنية اكادير مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 7 / 4 / 2019 ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

تشكيلة الزمالك ضد حسنية اكادير

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام فريق حسنية اكادير بالتشكيل التالى:

المرمى محمود عبد الرحيم “جنش”.

الدفاع حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني (محمود علاء) – بهاء مجدي.

الوسط فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم “اوباما” – محمود عبد المنعم “كهربا” – أحمد سيد “زيزو”.

الهجوم خالد بوطيب.