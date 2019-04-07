اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم 7-4-2019 في الكونفدرالية الافريقية

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره حسنية أغادير المغربي في مباراة قوية في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت المغرب اليوم الأحد الموافق السابع من أبريل لعام 2019 في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ويقدم موقعنا يلا شوت بلس خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في بث حي ومباشر اليوم الأحد كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في قمة عربية بنكهة إفريقية حيث سيكون عشاق الكرة العربية والإفريقية على موعد مع الإثارة في لقاء ملئ بالقوة والندية بين الزمالك وحسنية أغادير حيث يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه في آخر مبارياته بالدوري على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف ليستعيد صدارة الدوري ويواصل مسيرته الناجحة حتى الآن في الموسم الحالي مع مدربه السويسري كريستيان جروس ويسعى الزمالك للعودة من المغرب بنتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في مباراة الإياب والتي تقام الأسبوع المقبل بالقاهرة ومن المنتظر أن يدفع جروس بتشكيلته المعتادة مع إجراء تغيير اضطراري بالدفع بزيزو بدلا من التونسي فرجاني ساسي في وسط الملعب والذي يغيب عن الفريق بسبب الإيقاف ويعد ساسي أبرز لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة وصاحب هدف الفوز في مباراة سموحة الأخيرة لايف الان مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر.

بث مباشر الزمالك وحسنية أغادير حيث ان حسنية أغادير الفريق صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم يدخل موقعة اليوم وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض ويمني الفريق المغربي النفس بتحقيق فوز تاريخي على الزمالك من أجل العبور للدور المقبل في البطولة خاصة وأن الزمالك واحد من أعرق الأندية العربية والإفريقية ويعول الفريق المغربي كثيرا على جماهيره في مباراة اليوم رابط مجاني مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 7-4-2019 لايف في الكونفدرالية الإفريقية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير فريقي الزمالك وحسنية أغادير مباراة لن تكون سهلة للفريقين حيث تشهد مباراة اليوم صراعا بين الفنيات والقوة البدينة الزمالك الذي نجح في عمل ريمونتادا بمجموعته وتصديرها بعدما جاءت نتائجها على النحو التالي خسر من جورماهيا في الجولة الاولى برباعية قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي ومع بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة قبل أن ينتفض ويحقق فوزين على التوالي أمام جورماهيا وبترو اتلتيكو وتعادل في الجولة الأخيرة أمام نصر حسين داي لينهي مجموعته في المركز الأول بينما تأهل حسنية أغادير كثاني مجموعته والتي أطلق عليها مجموعة الموت والتي تواجد فيها 3 فرق مغربية منها حامل اللقب الرجاء الذي ودع من دور المجموعات وتأهل نهضة بركان كمصدر وحسنية أغادير كثاني المجموعة رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير والقنوات الناقلة حيث ان الزمالك يتفوق تاريخيا على أندية المغرب تفوق كاسح وكان آخر مباراة قد جمعته بفريق مغربي في دور الـ32 التكميلي ونجح في التأهل لدور المجموعات بعدما تعادل في المغرب سلبيا وفاز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وتنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت المغرب العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري للكونفدرالية الإفريقية شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.