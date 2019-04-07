اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم 7-4-2019 في الكونفدرالية الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم 7-4-2019 في الكونفدرالية الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في قمة عربية بنكهة إفريقية حيث سيكون عشاق الكرة العربية والإفريقية على موعد مع الإثارة في لقاء ملئ بالقوة والندية بين الزمالك وحسنية أغادير حيث يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه في آخر مبارياته بالدوري على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف ليستعيد صدارة الدوري ويواصل مسيرته الناجحة حتى الآن في الموسم الحالي مع مدربه السويسري كريستيان جروس ويسعى الزمالك للعودة من المغرب بنتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في مباراة الإياب والتي تقام الأسبوع المقبل بالقاهرة ومن المنتظر أن يدفع جروس بتشكيلته المعتادة مع إجراء تغيير اضطراري بالدفع بزيزو بدلا من التونسي فرجاني ساسي في وسط الملعب والذي يغيب عن الفريق بسبب الإيقاف ويعد ساسي أبرز لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة وصاحب هدف الفوز في مباراة سموحة الأخيرة لايف الان مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر.
بث مباشر الزمالك وحسنية أغادير حيث ان حسنية أغادير الفريق صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم يدخل موقعة اليوم وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض ويمني الفريق المغربي النفس بتحقيق فوز تاريخي على الزمالك من أجل العبور للدور المقبل في البطولة خاصة وأن الزمالك واحد من أعرق الأندية العربية والإفريقية ويعول الفريق المغربي كثيرا على جماهيره في مباراة اليوم رابط مجاني مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 7-4-2019 لايف في الكونفدرالية الإفريقية.
رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير فريقي الزمالك وحسنية أغادير مباراة لن تكون سهلة للفريقين حيث تشهد مباراة اليوم صراعا بين الفنيات والقوة البدينة الزمالك الذي نجح في عمل ريمونتادا بمجموعته وتصديرها بعدما جاءت نتائجها على النحو التالي خسر من جورماهيا في الجولة الاولى برباعية قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي ومع بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة قبل أن ينتفض ويحقق فوزين على التوالي أمام جورماهيا وبترو اتلتيكو وتعادل في الجولة الأخيرة أمام نصر حسين داي لينهي مجموعته في المركز الأول بينما تأهل حسنية أغادير كثاني مجموعته والتي أطلق عليها مجموعة الموت والتي تواجد فيها 3 فرق مغربية منها حامل اللقب الرجاء الذي ودع من دور المجموعات وتأهل نهضة بركان كمصدر وحسنية أغادير كثاني المجموعة رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير.
موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير والقنوات الناقلة حيث ان الزمالك يتفوق تاريخيا على أندية المغرب تفوق كاسح وكان آخر مباراة قد جمعته بفريق مغربي في دور الـ32 التكميلي ونجح في التأهل لدور المجموعات بعدما تعادل في المغرب سلبيا وفاز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وتنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت المغرب العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري للكونفدرالية الإفريقية شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.