اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق حسنية أغادير في مساء اليوم في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الخروج بأي نتيجة إيجابية أخرى على أقل تقدير قبل موعد مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

ومن المؤكد أن مهمة فريق الزمالك سوف تكون في غاية الصعوبة في مباراة اليوم، وخاصة وأن الفريق المنافس لديه طموحات كبيرة للغاية بعد تخطيه مرحلة دور المجموعات بشق الأنفس في الجولة السادسة والأخيرة.

ولا شك أن لاعبي فريق الزمالك سوف يُحاولوا أيضاً تجنب السيناريو الكارثي الذي حدث في يوم أمس السبت مع فريق الأهلي ممثل كرة القدم المصرية الوحيد في الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث تعرض المارد الأحمر إلى خسارة تاريخية خارج أرضه على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، مما جعل مهمته مستحيلة في مباراة الإياب بالرغم من المؤازرة الجماهيرية الكبيرة المتوقع حضورها من أجل مساندة فريق الأهلي.

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وبالتالي فإن فريق الزمالك بات يعلم جيداً أن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، سوف تُحسم بداية من مباراة الذهاب وليس فقط في مباراة الإياب على الأراضي المصرية.

ويأمل عشاق نادي الزمالك أن يُواصل فريقهُم مشواره بنجاح في الموسم الحالي، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري، علماً بأن فريق الزمالك لا يزال يُنافس على الثلاثية قبل أشهر قليلة فقط من موعد نهاية الموسم.

وهو الأمر الذي يُعتبر مميزاً للغاية، وذلك نظراً لأن فريق الزمالك كان دائماً ما يُخيب آمال جماهيره، من خلال الخروج خالي الوفاض بدون أي لقب على الإطلاق طوال السنوات الماضية.

أما على الجانب المقابل، يدخل فريق حسنية أغادير مباراة اليوم المرتقبة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو عازماً على صناعة التاريخ من خلال محاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في شباك الفارس الأبيض.

ولا شك أن الدعم الجماهيري سوف يكون له دور هام للغاية بالنسبة إلى فريق حسنية أغادير، علماً بأن الفريق المغربي يعلم جيداً أن فشله في تحقيق الانتصار في مباراة الليلة سوف يعني مباشرة إقصائه بنسبة كبيرة من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.