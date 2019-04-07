انت الان تتابع كنت في غابة وتركوني وحيدًا.. كيف عانى باكا بالأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيل الهدف الخامس في شباك الأهلي والذي أحرزه باكاماني الذي سبق ولعب في صفوف الأهلي وتعاقد معه صن داونز في أغسطس الماضي، حيث أكد أن سبب سعادته بهذا الهدف تكمن في صبر اللاعب الجنوب إفريقي وقت بقائه في الأهلي، وقال موسيماني إن باكاماني طالبه بضمه من الأهلي قائلًا: "رجاء يا مدرب خذني إلى فريقك، أنا في غابة، وحيد، لا أحد يتكلم معي، لا أذهب إلى المران، لقد ذهبوا للاستعداد للموسم الجديد وتركوني وحيدا".
وواصل المدير الفني لفريق صن داونز تصريحاته لصحيفة «The Citizen» عن باكا: «قلت له سأقوم بأقصى ما في وسعي.. وعدته بشيء واحد وهو أنني سأعيده إلى بلدنا، وعلمته أني سأمنحه فرصة صغيرة وكانت مباراة أمس الوقت المثالي له ليسجل». وتابع: «كان الأمر عاطفيا بالنسبة لي أيضا لأني عانيت
وواصل المدير الفني لفريق صن داونز تصريحاته لصحيفة «The Citizen» عن باكا: «قلت له سأقوم بأقصى ما في وسعي.. وعدته بشيء واحد وهو أنني سأعيده إلى بلدنا، وعلمته أني سأمنحه فرصة صغيرة وكانت مباراة أمس الوقت المثالي له ليسجل».
وتابع: «كان الأمر عاطفيا بالنسبة لي أيضا لأني عانيت معه ولم أصل به لمستوى أريده بعد، لا يزال صغيرًا.. نعم هو اسم كبير الآن لكنه يحتاج إلى مساندة».
وتلقى فريق النادي الأهلي خسارة مُذلة أمام مضيفه صن داونز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في معقل الفريق الجنوب الإفريقي، على أن يقام لقاء الإياب السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز بسداسية نظيفة أمام صن داونز لكي ينجح في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر كنت في غابة وتركوني وحيدًا.. كيف عانى باكا بالأهلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.