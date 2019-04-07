انت الان تتابع كنت في غابة وتركوني وحيدًا.. كيف عانى باكا بالأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيل الهدف الخامس في شباك الأهلي والذي أحرزه باكاماني الذي سبق ولعب في صفوف الأهلي وتعاقد معه صن داونز في أغسطس الماضي، حيث أكد أن سبب سعادته بهذا الهدف تكمن في صبر اللاعب الجنوب إفريقي وقت بقائه في الأهلي، وقال موسيماني إن باكاماني طالبه بضمه من الأهلي قائلًا: "رجاء يا مدرب خذني إلى فريقك، أنا في غابة، وحيد، لا أحد يتكلم معي، لا أذهب إلى المران، لقد ذهبوا للاستعداد للموسم الجديد وتركوني وحيدا".

وواصل المدير الفني لفريق صن داونز تصريحاته لصحيفة «The Citizen» عن باكا: «قلت له سأقوم بأقصى ما في وسعي.. وعدته بشيء واحد وهو أنني سأعيده إلى بلدنا، وعلمته أني سأمنحه فرصة صغيرة وكانت مباراة أمس الوقت المثالي له ليسجل». وتابع: «كان الأمر عاطفيا بالنسبة لي أيضا لأني عانيت

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